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خلفا لسنتياجو سولاري

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد
weam.co/578500
الوئام - وكالات

بعد تعثر النادي الملكي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني “لا ليجا” وخروجه من كأس ملك إسبانيا، قم من دوري أبطال أوروبا، كثرت التكهنات عن رحيل مدربه الأرجنتيني سنتياجو سولاري.

وحسب ما نشره موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الأرجنتيني سولاري في تدريب الريال، هو مدرب منتخب الكاميرون، الهولندي كلارنس سيدورف.

وأشار الموقع إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، معجب بشخصية سيدورف، ويرغب في منحه مهمة قيادة المرينجي، حتى نهاية الموسم الحالي، ثم النظر في إمكانية بقائه لموسم آخر.

وتضم قائمة المرشحين لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، كل من الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، فضلا عن يواخيم لوف، وماسيميليانو اليجري، وماوريسيو بوتشيتينو.

فيما أكد الموقع الإسباني أن زيدان ومورينيو لن يوافقا على قيادة الفريق الأبيض، بينما تبقى من الموسم الحالي 12 جولة فقط.

 

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