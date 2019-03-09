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تعرف على عمرها

يابانية تدخل موسوعة “جينيس” كأكبر معمرة في العالم

يابانية تدخل موسوعة “جينيس” كأكبر معمرة في العالم
weam.co/578503
الوئام - وكالات

حققت سيدة يابانية حلما يراودها، منذ أن أتمت عامها الـ 100، باختيارها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتكون الأكبر سنا بين البشر في العالم.

وفي احتفال حضره أفراد أسرتها ومسؤولون محليون، اليوم، حصلت كاني تاناكا البالغة من العمر 116 عاما، والمقيمة في دار رعاية بمدينة فوكوكا في شمال اليابان على شهادتين من موسوعة جينيس بأنها الأكبر سنا بين البشر حاليا، وكذلك أكبر معمرة في العالم.

ووصفت تاناكا، وهي من مواليد الثاني من يناير عام 1903، لحظة منحها لقب أكبر معمرة في العالم، بأنها اللحظة الأكثر إثارة في
حياتها.

وكان أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا، وتوفي في عام 2013 عن عمر 116 عاما و54 يوما. وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن أطول النساء بقاء على قيد الحياة على الإطلاق كانت الفرنسية جان كالمون التي عاشت 122 عاما و164 يوما ووافتها المنية في الرابع من أغسطس عام 1997.

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