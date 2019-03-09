إعادة فتح مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي واستئناف الرحلات الجوية

الوئام - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، منذ قليل، أنها أعادت فتح مطار نيو آرك، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، واستئناف جميع الرحلات الجوية.

وأعادت السلطات المعنية فتح المطار بعد هبوط إضطراري لطائرة شحن قادمة من مونتريال الكندية، حولت مسارها بسبب احتمال اندلاع حريق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية على “تويتر” إن الطائرة كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا قادمة من مونتريال بكندا عندما

هبطت اضطراريا في نيوآرك في حوالي الساعة 8:30 صباحا (1330 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الإدارة أن رجال الإطفاء توجهوا إلى الموقع وجرى إجلاء الركاب سريعا من على متن الطائرة باستخدام زلاجات الطوارئ.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت في وقت سابق إغلاق المطار بكافة مدارجه، وتوقف الرحلات الجوية، بسبب حالة طوارئ داخل المطار، وشوهدت سيارات الشرطة تحيط بالمطار بعد الإعلان عن أغلاقه.