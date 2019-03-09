“الأرصاد” تضم 160 مفتشة ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي

الوئام - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ضم 160 موظفة، ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي الذي تنفذه الهيئة على مستوى مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى توزيع الموظفات على مختلف فروع الهيئة بمناطق المملكة، لافتة إلى أنهن يعملن في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتفتيش البيئي منذ بدء استقطاب الكوادر النسائية للعمل في الهيئة، من خلال موافقة المقام السامي على مشروع 200 مفتش ومفتشة أوائل العام الماضي 2018.

وبدأت المفتشات البيئيات أولى جولاتهن التفتيشية خلال موسم حج 1439هـ، حيث نفذن جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية النسائية، لرصد المخالفات والتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات التفتيشية، تدعم الجهود المبذولة للحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما أنها تُسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، فضلًا عن حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، فيما أفادت الهيئة أن برنامج التفتيش البيئي يلقى أولوية قصوى؛ من حيث إتاحة فرص التوظيف والتدريب للكوادر النسائية؛ لارتباطه بمهام الهيئة الأساسية من سلامة وأمن المجتمع والبيئة؛ حيث تم استقطاب سيدات من الكوادر الوطنية من حمَلة البكالوريوس والماجستير في التخصصات العلمية، وتم توزيعهن على كل فروع الهيئة بالمناطق.

وكشفت الهيئة عن أنها قامت بابتعاث عدد من المفتشات، ضمن البرنامج الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ضمن خطة التحول نحو عمل تكاملي، مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود والمساهمة بمخرجات تواكب التطلعات ورفع مستوى أداء الهيئة.