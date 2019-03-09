الباطن يضرب شباك الفتح بثنائية نظيفة.. وأحد والحزم “حبايب” بالتعادل

الوئام - متابعات

اختتمت مباريات المرحلة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بمواجهتين، افتتحها فريقا الفتح والباطن، فيما استضاف الحزم نظيره أحد.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، تغلب الباطن على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، قص شريط الأهداف لمصلحة الضيوف جوناثان أولًا في الدقيقة 19، وعاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، ورفع بذلك الباطن رصيده من إلى 22 نقطة استعاد بها المركز الـ13، في حين توقف الفتح عند 32 نقطة في المركز السابع.

واحتضن ملعب الحزم بالرس مواجهة الحزم وأحد، في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث افتتح التسجيل للحزم سالوماو في الدقيقة 26، وعدل النتيجة لأحد كارل مدجاني من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يسجل كينيدي الهدف الثاني للمضيف في الدقيقة 72، ثم تعادل كارل مجاني في الدقيقة 84 لفريق أحد.

وأضاف الحزم النقطة الـ24 إلى رصيده في المركز 12، فيما ارتفع رصيد أحد إلى 14 نقطة المركز الـ16.