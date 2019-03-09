وزير الإسكان يفتتح المنتدى والمعرض الثاني لمشروعات البيع على الخارطة

الوئام - متابعات

افتتح وزير الإسكان، ماجد الحقيل، اليوم، فعاليات المنتدى والمعرض الثاني لمشروعات البيع على الخارطة، في جدة،الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال الفترة من ٩- ١١ مارس الحالي، بفندق الهيلتون بجدة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمعنيين بالشأن العقاري في المملكة وخارجها وحضور دولة الإمارات العربية كضيف شرف.

ويهدف المنتدى والمعرض إلى التعريف بنظام البيع على الخارطة ومشاريعه الحالية والمستقبلية واستقطاب الخبرات المحلية والعالمية في مجال البيع على الخارطة والاستفادة من تجاربهم وجمع الجهات ذات العلاقة بنشاط البيع على الخارطة وتوفير مساحة للتعارف وتبادل الخبرات وعقد شراكات بين الجهات المشاركة وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على مشاريع البيع على الخارطة والتعريف بدور وزارة الإسكان في توفير المسكن المناسب للمواطن بتكلفة أقل وجودة أعلى من خلال مبادراتها المتعددة.

ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، يتطرق الأول إلى الدعم الحكومي في قطاع الإسكان (استعراض التجربة الإماراتية)، فيما يركز المحور الثاني على إدارة عمليات التطوير العقاري النماذج التقليدية والحديثة، وأما المحور الثالث يلقي الضوءَ على التصميم الهندسي ودوره في خدمة مشاريع البيع على الخارطة؛ بينما يناقش المحور الرابع والأخير دور الإعلام والإعلان في مشاريع البيع على الخارطة.

ويشارك في المعرض والمنتدى عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية وسيتم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة “المشاريع تحت الإنشاء”.

وسيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية في التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والتي يتطلع من خلالها “وافي” إلى مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠م في توفير السكن المناسب وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان.

ومن خلال “وافيكس ٢٠١٩م” سيتاح لأول مرة للجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن العقاري في دولة الإمارات الحضور للاطلاع على تجاربهم السابقة ورؤيتهم المستقبلية، كما يتمكن الزوار من الاطلاع.