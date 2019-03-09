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تتويج الأول في فئة “100 جمل.. وضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تتويج الأول في فئة “100 جمل.. وضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
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أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة نتائج منافسات فئة (100 جمل .. وضح)، حيث جاءت في المركز الأول منقية عمير فهد القحطاني، فيما حلت في المركز الثاني منقية حمد راجح العجمي، وجاءت ثالثاً منقية سالم عبدالله البقمي، فيما كان المركز الرابع من نصيب منقية محمد ناصر الشهري، وحلت في المركز الخامس منقية فراج محمد السبيعي .
من جهة أخرى تقام غدًا الأحد منافسات فئة (30 جمل..شقح)، بعد تجاوز المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية وإجراءات التأكد من حالات العبث .
وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (50 جمل .. شقح)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الاثنين .

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