ريال مدريد يستعد لإنشاء مشروع رياضي بالعراق

الوئام - متابعات

كشفت وسائل إعلام عراقية محلية أن وفدا رسميا من نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيزور العراق خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية إنشاء أكاديمية للفريق في البلاد.

ووفق صحف محلية فإن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيستقبل وفد نادي ريال مدريد الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة بهذا الشأن.

وأكدت هذه المصادر أن وفد النادي الإسباني يتألف من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الملكي، وهم كارلوس إسكوديرو دي بورون، والدكتور أنطونيو بوتيلا غارسيا، والمسؤول عن مشاريع ريال مدريد في إفريقيا والشرق الأوسط، إنييغو أرينيياس”.

وأشار إلى أن الوفد سيطلع رئاسة الوزراء على مشروع كبير يتضمن أكاديمية ريال مدريد في العراق، سيساهم في خدمة الكرة العراقية في جميع محافظات بلاد الرافدين”.

يشار إلى أن نادي ريال مدريد يهتم بإنشاء مشاريع رياضية في العديد من البلدان في السنوات الأخيرة على شكل مراكز رياضية وأكاديميات لكرة القدم.