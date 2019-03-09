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الجيش السوداني: سفينة حربية تركية رست في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر

الجيش السوداني: سفينة حربية تركية رست في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر
ISTANBUL TERSANESI KOMUTANLIGI BUNYESINDE TESKIL EDILEN MILGEM PROJE OFISI TARAFINDAN DIZAYN VE ENTEGRASYONU TAMAMEN, MILLI IMKANLARLA YAPILAN TCG BUYUKADA GEMISININ TESLIMI TORENLE GERCEKLESTIRILDI
weam.co/578576
الوئام - متابعات

أعلن الجيش السوداني، السبت، عن أن سفينة حربية تركية رست في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

ووفقا لما نشرته بي بي سي فإن مصادر عسكرية سودانية قالت إن السفن التركية استقرت اليوم في ميناء بورتسودان، دون مزيد من التفاصيل عن الأسباب والدوافع.

ودخلت تركيا بقوة على خط الصراع والتنافس الأمنى والعسكرى على منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، بعد إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان موافقة نظيره السودانى، عمر البشير، على منح أنقرة «جزيرة سواكن» الاستراتيجية على البحر الأحمر، وبعد أشهر من افتتاح تركيا أكبر قواعدها العسكرية فى الصومال، قرب العاصمة مقديشيو، لتنافس التحركات التركية التغلغل العسكرى والأمنى الإسرائيلى والغربى والصينى فى المنطقة، بما يلقى بظلاله على الأمن فى البحر الأحمر الذى يمر منه نحو ١٢% من حجم التجارة العالمية

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