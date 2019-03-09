فيتا كلوب يهزم الأهلي المصري في دوري أبطال افريقيا بهدف قاتل

هزم فريق فيتا كلوب الكونغولي الأهلي المصري، 1/0 في دوري أبطال إفريقيا.

أحرز تويسيلا كيسيندا هدفا قرب النهاية ليقود فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية للفوز 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال افريقيالكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى كيسيندا تمريرة عرضية عند حافة منطقة الجزاء ارسلها نحو مرمى الضيوف لكن الكرة ارتطمت بقدم محمد هاني مدافع الأهلي وتبدل اتجاهها لتسقط داخل مرمى الحارس البديل علي لطفي قبل النهاية بست دقائق.

وشارك لطفي بدلا من الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في الشوط الأول.ورغم الخسارة لا يزال الأهلي في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات متقدما بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.ويستضيف شبيبة الساورة الجزائري، متذيل الترتيب بخمس نقاط، فريق سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث بست نقاط في وقت لاحق اليوم.