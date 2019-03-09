المغامسي يوضح حقيقة فتوى إباحة الغناء والمعازف

الوئام - متابعات

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، حقيقة فتوى إباحة الغناء والمعازف.

وقال المغامسي، خلال استضافته ببرنامج على قناة MBC ، إنه لم يفتِ من قبل بإباحة المعازف والغناء، مشيراً إلى أن هناك تقوّلاً عليه في هذا الشأن.

وأضاف أن المعازف التي هي فواصل بين مقطع ومقطع كما يحدث في التلفزيون، وما يُعرف بالسلام الملكي أو الجمهوري، لا أرى فيها بأسا ولا مانعاً شرعياً.

وتابع: أما الغناء المكتمل الأمر، معازف وشخص يغني، فلا أرى حله ولا جوازه، وقد تقوّل عليّ الناس بأني أرى جوازه، ولم أقُله يوماً من الدهر، مشيراً إلى أن هناك من ركّب مقاطع له تخص هذا الأمر حتى يصل إلى مقصوده.