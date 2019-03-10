القاهرة- الوئام:

يستعد فريق الزمالك المصري مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 لمواجهة هامة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

الزمالك الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة يأمل في تحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية، حيث يحتل صدارة المجموعة نصر حسين داي الجزائري ولديه 7 نقاط يليه جورماهيا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولي بـ 4 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

وكان الزمالك قد سعى لنقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت على أن تقام المباراة بدون جمهور، إلا أن الأمن لم يوافق حيث اعتمد ملعب برج العرب لاستقبال المباراة، فضلا عن عدم إمكانية نقل المباراة قبل أقل من 10 أيام على موعد إقامتها.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

من جهته سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى الزمالك وجورماهيا الكينى، المحدد لها الأحد المقبل على ملعب “برج العرب” فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، وجورماهيا الكينى صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

وذكر الموقع الرسمي لـ”الكاف” أن الزمالك الذى حققه فوزه الأول فى دور المجموعات على حساب بترو اتلتيكو الأنجولى يسعى لمواصلة الانتصارات حين يستضيف جورماهيا الكيني الأحد المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

وأضاف “بعدما كان مرشحاً لصدارة المجموعة، حقق الزمالك نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات، وبدا فى طريقه للخروج الصادم من البطولة، لكن الفريق أحيا آماله بالفوز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنجولي فى لواندا ليرفع رصيده إلى خمس نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر نصر حسين داى الجزائري، ونقطة أقل من جورماهيا”.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

واصل “الكاف” حديثه عن مباراة الزمالك المقبلة فى مسابقة كأس الكونفدرالية قائلاً، “الفوز فى الإسكندرية يوم الأحد سيمنح الزمالك دفعة لبلوغ الدور التالى ومواصلة مشواره نحم حلم إضافة لقب جديد لمسابقات الاتحاد الأفريقى إلى خزانته، والتى تضم 9 ألقاب قارية حتى الآن”.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

واختتم “الكاف” تقريره بشأن مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بالإشارة إلى أن الفريق الأبيض سيتسلح بالثلاثى العائد من الإيقاف والإصابات محمود علاء ومحمود كهربا وطارق حامد للثأر من جورماهيا بعدما استطاع الأخير تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 2 فى المباراة التى جمعتهما فى “نيروبى”.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر في كأس الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى في كأس الكونفدرالية

البطولة: كأس الكونفدرالية الأفريقية

المباراة: الزمالك – مصر ضد غور ماهيا – كينيا دور المجموعات الجولة: 5

الملعب: ستاد برج العرب

الحكم: دانييل لاريا

التوقيت: تقام مباراة الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

بي ان سبورت 2