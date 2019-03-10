الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والوصل وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 الموافق 4 رجب 1440 هجريًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

فاز العالمي في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الاتفاق في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

تلقى النصر خسارة أولى له في مشواره في البطولة الآسيوية، بعدما سقط أمام فريق الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويأتي الفريق في مؤخرة المجموعة بدون نقاط التي يتصدرها الفهود برصيد ثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وسيكون الفريق كامل العدد في مباراة ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعبد الله مادو وعمر هوساوي في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، جوليانو، نور الدين أمرابط.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا لكرة القدم

المباراة: النصر السعودي ضد ذوب اهن الايراني

الملعب: ملعب الملك فهد

الموعد: اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 4 رجب 1440 هجريًا،18:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت الإمارات .

الحكم : كوك مان ليو

المعلق : عامر الخوذيري

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