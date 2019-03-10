ليفربول- الوئام:

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بيرنلي في الثانية ظهر اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، يليه أوباميانج وكين بـ16 لكل منهما.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول ميلنير.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- شاكيري (كيتا)

ساديو ماني – فيرمينيو- محمد صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

احتل محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المركز الأول فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وشارك محمد صلاح فى 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، بواقع 29 مباراة فى الدورى الإنجليزى، و7 مباريات فى دورى أبطال أوروبا، ومباراة فى بطولة كأس الاتحاد، ومثلها فى كأس الرابطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتفوق محمد صلاح على روبيرتو فيرمينو الذى شارك فى 37 مباراة مع ليفربول، فيما جاء الحارس البرازيلى أليسون بالمركز الثالث بعدما خاض 36 مباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويلتقى ليفربول مع بيرنلي اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول القادمة تأتي ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ”ريدز” وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولا يتوقع أن يواجه ليفربول أي مشكلة أمام بيرنلي السادس عشر خصوصاً أنّ زملاء النجم محمد صلاح باتوا مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: ليفربول ضد بيرنلي الأسبوع: 30

الملعب: ملعب آنفيلد

الحكم: أندريه مارينر

المعلق : خالد الحدي

التوقيت: ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Canal + Sport 2 Polska

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

KTRK Sport