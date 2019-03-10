لندن- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 المواجهة القوية بين فريقي مانشستر يونايتد واَرسنال ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد المنتشي بفوزه الأخيرة على نادي باريس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والذي صعد من خلالها إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا، يقابل نادي اَرسنال المنهزم في المباراة الأخيرة في الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويبحث نادي مانشستر يونايتد في هذه المباراة على تحقيق الفوز والانتصار وذلك من أجل الإقتراب رويدا رويدا من المركز الثالث ومن نادي توتنهام، ويسير خلال هذه الفترة بخطى ثابتة جدا، وبأداء رائع بعد تغير الإدارة الفنية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

على الجانب الاَخر نادي اَرسنال يطمح في تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة لدى اللاعبين ومن أجل الوصول إلى المركز الرابع مرة أخرى على حساب اليونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تقام مباشر مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال اليوم على ملعب الإمارات، وهو الملعب المخصص لنادي اَرسنال الإنجليزي، يقع هذا الملعب في العاصمة الإنجليزية لندن، يتسع هذا الملعب إلى 60 ألف متفرج ومشاهد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين كانت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة وقتها بفوز نادي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكانت المباراة تقام على نفس ملعب مباراة اليوم، ولكن بالنظر إلى مباراة الدور الأول والتي أقيمت في الأسبوع الخامس عشر، انتهت وقتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال اليوم الأحد 10 مارس 2019 تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر (19:30)، الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (20:30)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت ويشرف بالتعليق على هذه القمة الإنجليزية المعلق خليل البلوشي ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإنجليزي صاحب الـ 49 عام جوناثان موس كحكم ساحة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فشتان الفارق بين أسبوع مانشستر يونايتد وأرسنال، فريقاً حقق المعجزة في الأراضي الفرنسية، وآخر عاش كابوساً حقيقياً على نفس الأرض.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مانشستر حقق المعجزة وقلب تأخره أمام باريس سان جيرمان، ليفوز 3/1 بعشر غيابات ودكة أغلبها من أكاديمية النادي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تأهل الشياطين الحمر بقيادة أولي سولشار إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، جاء بعده سيناريو مخالف لأرسنال في الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المدفعجية رفضوا مصالحة الجماهير بعد التفريط في الفوز على توتنهام بديربي لندن، ليتعرضوا لهزيمة صادمة من رين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ملعب الإمارات يشهد مواجهة حاسمة بين الثنائي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، مباراة ربما تساهم كثيراً في رسم ملامح هذا الموسم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة تمثل حلقة هامة ومفصلية في صراع الأربعة الكبار هذا الموسم، الهدف الأهم لكل منهما من اجل التأهل لدوري ابطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مانشستر يأتي في المركز الرابع بـ58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الثالث، بينما يأتي أرسنال خامساً بـ57 نقطة، وتشيلسي سادساً بـ56 ولديه مباراة مؤجلة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فوز أرسنال سيعني عودته للسباق بقوة، خاصة وأن مانشستر لديه مباريات صعبة قادمة أمام سيتي وتشيلسي، بينما واجه المدفعجية جميع الكبار.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

أما خسارة الفريق اللندني سيطيح به بشكل كبير من الصورة، ليبقى الصراع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

الهزيمة قبل مباراة رين وحاجة أرسنال لقلب خسارته 3/1، قد تهدم الفريق معنوياً ليفشل أيضاً بالدوري الأوروبي وينتهي موسمه تماماً.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

رغم عدم الفوز سوى في مباراتين فقط أمام الكبار، إلا أن إيمري يمتلك قدرة كبيرة على قراءة الخصم في المواعيد الكبرى.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

الإسباني قدم لوحة تكتيكية مبهرة في التعادل مع ليفربول وتوتنهام، والفوز كذلك على سبيرز وتشيلسي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

من المؤكد أن إيمري سيلعب المباراة بخطة خاصة، لأن موسمه بالكامل يتوقف على تلك المواجهة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

صعوبات عديدة تواجه إيمري، أبرزها إيقاف لوكاس توريرا والمستوى السيء لبيير أوباميانج والحالة النفسية السيئة لفريقه.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر وبالتخصص، سولشار لديه سجلاً جيدأ أمام الكبار بانتصاراته على تشيلسي وتوتنهام والتعادل مع ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

النرويجي بكل تأكيد سيستخدم أسلحته جيدأ مع عودة المصابين نيمانيا ماتيتش، أنطوني مارسيال وأندير هيريرا.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سلاح المرتدات من أهم ما يمتلكه يونايتد، واستخدمه للفتك بالمدفعجية في نفس الملعب بكأس الاتحاد، وربما نراه يستخدمه مرة أخرى.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد واَرسنال في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: آرسنال ضد مانشستر يونايتد الأسبوع: 30

الملعب: إستاد الإمارات

الحكم: جوناثان موس

المعلق : خليل البلوشي

التوقيت: اليوم الأحد 10 مارس 2019 تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر (19:30)، الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (20:30)

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2