الأمير تركي بن طلال يرعى الإعلان عن خطة استكمال مشروعات أساسية لمنطقة عسير

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غدا الأحد حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير بحضور أصحاب المعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وسيعلن أصحاب المعالي الوزراء عن خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل هذه المشروعات نقلة مهمة كان يتطلع اليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، ويمثل التنوع في المشروعات من صحية ونقل وبلديات منظومة من المشروعات الكبرى ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى المملكة. ومن شأن هذه المشروعات أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف الى مشروعات أخرى تم تنفيذها او هي قيد التنفيذ الحالي. كما أن هذه المشروعات تعد رافدا مهما وبنية أساسية لإستراتيجية تطوير عسير التي يجري إعدادها حاليا.