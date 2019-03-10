مدريد- الوئام:

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 ميلادياً، الموافق 3 رجب 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

سيدخل الملكي اللقاء وهو منكسراً لسوء النتائج في المباريات الأخيرة الحاسمة، وكنت البداية بالخروج من كأس ملك إسبانيا على يد الغريم التقليدي برشلونة، والذي أذاقه مرار الهزيمة للمرة الثانية على التوالي لكن هذه المرة في الليجا، وكانت آخر النتائج المخيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس بعد الخسارة بأربعة أهدافٍ لهدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

زاد تأخر سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليغا، باب التكهنات بشأن رحيله عن قيادة ”الميرنغي“.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وقال سولاري، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: أعتذر عن التأخر، كنا نناقش بعض الأمور في غرفة الملابس والتي نتعامل معها داخليًا، أنا المدرب، ومثل أي شخص آخر أحاول أن أبذل أفضل ما لدي، وهدفنا هو المباراة المقبلة، وسأقدم الأفضل دائمًا كما فعلت منذ اليوم الأول لي هنا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن سفر سيرجيو راموس مع الفريق لمواجهة بلد الوليد رغم إيقافه، أوضح: أعتقد أنه من الرائع أن يكون قائد الفريق بجانبنا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وتابع: بكل احترافية نواجه الوضع الحالي، وسنعمل على حصد كل النقاط حتى النهاية، ومفتاحنا هو اللعب كفريق واحد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وأردف: معظم اللاعبين كانوا في ذروة دفاعهم عن قميص ريال مدريد، وأولئك الذين لم يفعلوا أبلغتهم بالفعل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن أزمة إيسكو، أوضح: يتم التعامل مع الأمور التأديبية داخليًا، وأولًا عليه أن يستعيد لياقته البدنية ثم الدخول في المنافسة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وبسؤاله عن وجود اجتماع اليوم في غرفة خلع الملابس، أجاب: ما يحدث في الغرفة يبقى هناك، ونحن صارمون جدًا في النقد الذاتي ومن السهل العثور على الأخطاء في الأوقات العصيبة، لكن الصعوبة تكمن في العثور على الأخطاء في الأوقات الجيدة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وأردف: إنها لحظة مؤلمة ومُحزنة، لكنها لا تتعارض مع الاحترام والامتنان لفريق تم إقصاؤه من دوري الأبطال بعد أكثر من 1000 يوم، إنه فريق حقق المجد وكتب فترة تاريخية، ويستحق التصفيق لكننا لدينا نقد ذاتي بالطبع حين لا تتحقق الأهداف، نحن لدينا عمل شاق يبدأ من الغد، وأمامنا 12 مباراة سنحاول فيها تحقيق أفضل شيء ممكن.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

وعن مستقبله مع الفريق، أبرز: خدمة ريال مدريد شرف.. اليوم أنا أقوم بعملي، وسأقوم بواجبي أيضًا، لطالما كنت متواجدًا، الكل يرحل عن عمله في النهاية، والأمر يكون أكثر حدوثًا في مهنة كتلك. قلت نفس الشيء في اليوم الأول الذي جلست فيه هنا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

يعاني بلد الوليد هذا الموسم من سكرات الهبوط إلى الدرجة الثانية سريعاً، فحتى الآن يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، أي بفارق 3 نقاطٍ فقط عن ثلاثي المؤخرة المتساويين في النقاط فياريال ورايو فاييكانو وويسكا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

لكن هذا لن يعني ضمان الهيزمة من ريال مدريد، بل إن الظروف الصعبة التي يمر بها الميرينجي يجب أن تكون دافعاً لحصد نقطة على الأقل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد بلد الوليد الثلاثي دانيل كاربخال، ماركوس يورينتي، لوكاس فاسكيز بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي قائد الفريق سيرخيو راموس بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وناتشو في قلب الدفاع لتعويض غياب الدولي الإسباني، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

سيغيب عن فريق بلد الوليد الثلاثي لويزمي وبورخا فيرنانديز بسب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع المدرب سيرجيو جونزاليس بفيرنادو وكيكو في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على سرعات الثنائي أوسكار بلانو وسيرجي جوارديولا في الخط الأمامي لمباغتة لاعبي الميرينجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة: بلد الوليد ضد ريال مدريد الأسبوع: 27

الملعب: ملعب نيوفو جوسي زورييلا

الحكم: خيسوس خيل مانزانو

الموعد: اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة:

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