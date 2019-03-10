لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 فريقا تشيلسي وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة هامة جدا لنادي تشيلسي وذلك من أجل المنافسة على المربع الذهبي بقوة مع نادي مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام فالفوز في هذه المباراة يصل بنادي تشيلسي إلى المركز الربع خلف نادي توتنهام، وينتظر نتيجة المباراة القوية التي سوف تجمع نادي مانشستر يونايتد بنادي اَرسنال.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة على الورق ستكون في متناول نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يسير خلال الفترة الأخيرة بأداء متذبذب للغاية، ولكن استطاع في المباراة الأخيرة له في الدوري الأوروبي أن يفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام نادي دينامو كييف.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

على الجانب الأخر صاحب المركز السابع بعد تشيلسي مباشرة يطمح على الأقل بالخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية أو تحقيق مفاجأة والفوز في المباراة وتقليل فارق النقاط بينه وبين تشيلسي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تقام مباشر مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، يعتبر هذا الملعب هو الملعب الخاص بنادي تشيلسي، ويقع الملعب في مدينة لندن بانجلترا، يتسع هذا الملعب إلى 42 ألف متفرج ومشاهد.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض كانت في الأسبوع الخامس عشر من الدور الأول لهذا الموسم 2018/2019، وانتهت وقتها المباراة بفوز نادي وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرز أهداف نادي وولفرهامبتون راؤول خيمينيز ودييغو جوتا، وأحرز هدف نادي تشيلسي روبن لوفتوس تشيك.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت مصر (16:05)، الخامسة وخمسة دقائق مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (17:05) ويشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق اليمني حسن العيدروس ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإنجليزي صاحب الـ 34 عام الحكم مايكل أوليفير كحكم ساحة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

من جهته علق نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، حول إن كانت نقطة تحول في موسم فريقه، تحقيق الإنتصار على تشيلسي في الدور الأول.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال مدرب وولفرهامبتون خلال مؤتمر صحفي: نعم، لقد كانت لحظة عظيمة ومهمة للغاية لأنها أتت بعد فترة سيئة للغاية، لذا هي بالفعل كانت نقطة تحول في موسمنا. نعلم أن الفرق دائماً تمر بفترة صعود وهبوط بالمستوى.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف: ولقد فعلنا ذلك مرة آخرى ضد كارديف بعد فترة من الأداء السيء، لذلك سنحاول الحفاظ على التوازن ونكون منافساً قوياً ونتحدى أنفسنا اليوم الأحد أمام تشيلسي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وواصل عن مواجهة تشيلسي: “نحن ننظر إليهم كـ تشيلسي (فريق كبير) ونعرف ما سنواجهه هم يقدمون كرة قدم جميلة، ولديهم مدرب رائع ستكون المباراة صعبة للغاية، ولكن علينا أن نركز على ما يمكننا القيام به لمنعهم من اللعب.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع: إنه أحد أهم الجوانب في اللعبة [أن تحاول منع الخصم من اللعب بطريقته]. عندما تكون الكرة بحوزتك عليك أن تلعب وتعرف كيف تتصرف بها لتجنب خطورة فريق مثل تشيلسي بأسهل طريقة أثناء المباراة وهذا واحد من الجوانب المهمة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

واختتم عن هيجواين: هو مهاجم جيد للغاية. واجهته عندما كان يوفنتوس، لاعب جيد جداً، أحد أفضل المهاجمين في العالم. إيقافه أمر صعب لأنه لاعب يلعب بلمسة واحدة، وإنهاءه رائع للغاية، لذلك يجب أن يكون روي باتريسيو مركزاً أمامه.

مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: تشيلسي ضد وولفرهامبتون الأسبوع: 30

الملعب: ستامفورد بريدج

الحكم: مايكل أوليفير

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: تبدأ المباراة اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت مصر (16:05) الخامسة وخمسة دقائق مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (17:05).

القنوات الناقلة:

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