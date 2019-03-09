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إصابة مصريين إثر سقوط جدار عليهما بالمدينة المنورة

إصابة مصريين إثر سقوط جدار عليهما بالمدينة المنورة
weam.co/578619

أصيب مصريان إثر سقوط جدار على سيارتهما بعد وميض لحظي إثر تسرب غاز في شقة بشارع فلسطين بالمدينة المنورة.

وقال العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إنه ورد بلاغ عند الساعة ٢٠:٢٥ من مساء هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٠/٧/٢ عن حادث بشقة في شارع فلسطين بالمدينة المنورة تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي نتيجة تسرب غاز داخل المطبخ بشقة بالدور الثالث ما أدى إلى تضرر جدار إحدى الغرف وسقوطه على إحدى المركبات بالخارج وتضررها وحدوث إصابتين لمقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث تم نقلهما للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم وقد تم السيطرة على الحادث ‏وجار استكمال ما يلزم من إجراءات بالموقع.

 

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