أول عيادة للعلاج بالـ”قنب المخدر” في بريطانيا

الوئام - متابعات

افتتحت رسميا في بريطانيا أول عيادة تخصصية للعلاج بعقاقير مستخلصة من نبتة القنب المخدرة في بريطانيا بمدينة مانشستر.

ووفقا لـ”بي بي سي” فإن الخطوة تأتي بعد أن “غيّرت الحكومة القانون في أكتوبر الماضي، بحيث بات مسموحا للأطباء أن يكتبوا وصفات طبية تتضمن عقاقير مستخلصة من نبتة القنب إذا رأوا أن ذلك قد يساعد في علاج المرضى”.

ونقلت “بي بي سي” عن خبراء قولهم إن “هذا المخدر مخفف للآلام، ويمكن استخدامه في علاج أمراض كـالتهاب المفاصل واضطراب الأعصاب والتشنجات العضلية والصرع والتصلب المتعدد ومرض الزهايمر والشلل الرعاش، فضلا عن علاج بعض المشكلات النفسية كالاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة”.

لكن اللافت هو السعر العالي للوصول إلى تلك العيادة، إذ سيتكلف العرض على الطبيب قرابة 200 جنيه استرليني، ثم دفع 600 – 700 استرليني شهريا للحصول على وصفة طبية خاصة تحتوي على عقاقير مستخلصة من نبتة القنب.

وقال المسؤولون عن العيادة إن هذا العلاج سيعطى لمن “استنفدوا كافة خيارات العلاج المتوفرة”. وأن مهمتها هي العمل “كمنقذ لحياة أولئك الذين يناضلون من أجل الحصول على العلاج”.

يُذكر أن “القنب” هو اسم نبات له مفعول المخدر، أما الماريغوانا فهي الأوراق والأزهار والسيقان والبذور المجففة من نبات القنب، فيما يمثل الحشيش منتجا آخر من “القنب” يحتوي على صمغ (resin) الذي ينتجه النبات.