التعليقات: 0

مقتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل حانة بالمكسيك

مقتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل حانة بالمكسيك
weam.co/578630
الوئام - متابعات

قال مكتب تابع للنائب العام في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار داخل حانة في الساعات الأولى من صباح السبت بولاية جواناخواتو التي تعاني من انتشار أعمال العنف.

ولم يتضح بعد الجهة المنفذة للهجوم. وذكرت وسائل الإعلام أنه قبل شروق الشمس، وصل رجال مسلحون في ثلاث عربات فان إلى حانة “لا بلايا منز كلوب” في مدينة سالامانكا واقتحموها ثم فتحوا النار.

وسرقت عصابات مسلحة كميات كبيرة من النفط من منشأة التكرير بالمدينة. وقبل أيام، أمر رئيس البلاد اندريس مانويل لوبيز
أوبرادور بحملة واسعة للقبض على زعيم العصابات المحلي خوسيه انطونيو ييبث المعروف باسم “إل مارو”.

روابط ذات صلة

13 قتيلاً بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك

13 قتيلاً بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك

مصرع 25 مهاجرًا في حادث سير بالمكسيك

مصرع 25 مهاجرًا في حادث سير بالمكسيك

أطفال على السياج الحدودي بين المكسيك وأميركا

أطفال على السياج الحدودي بين المكسيك وأميركا

العثور على 69 جثة في «مقابر خفية» بالمكسيك

العثور على 69 جثة في «مقابر خفية» بالمكسيك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>