مقتل 15 شخصا على الأقل في إطلاق نار داخل حانة بالمكسيك

الوئام - متابعات

قال مكتب تابع للنائب العام في المكسيك إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار داخل حانة في الساعات الأولى من صباح السبت بولاية جواناخواتو التي تعاني من انتشار أعمال العنف.

ولم يتضح بعد الجهة المنفذة للهجوم. وذكرت وسائل الإعلام أنه قبل شروق الشمس، وصل رجال مسلحون في ثلاث عربات فان إلى حانة “لا بلايا منز كلوب” في مدينة سالامانكا واقتحموها ثم فتحوا النار.

وسرقت عصابات مسلحة كميات كبيرة من النفط من منشأة التكرير بالمدينة. وقبل أيام، أمر رئيس البلاد اندريس مانويل لوبيز

أوبرادور بحملة واسعة للقبض على زعيم العصابات المحلي خوسيه انطونيو ييبث المعروف باسم “إل مارو”.