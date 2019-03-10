“الأرصاد”: رياح وتوقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات بصيغة الإنذار المبكر شملت مناطق عدة في المملكة اليوم وغدا.

وقالت الهيئة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنَّ الحالة الجوية تشمل مناطق نجران وعسير، والباحة، وجازان، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والرياض.

وأضافت تبدأ الحالة على منطقة نجران في (شرورة-والأجزاء المجاورة لنجران) منتصف ليل السبت/ الأحد، وتنتهي في السادسة مساء يوم الأحد، الموافق العاشر من مارس.

وفي الباحة، نبهت الهيئة العامة للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على بلجرشي وتشمل الباحة، والمخواة، والأجزاء المجاورة، على أن تبدأ الحالة منتصف ليل السبت/الأحد، وتنتهى عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد.

ونبهت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للأتربة في كل من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والنعيرية، والجبيل، والدمام، والظهران، والأحساء، والأجزاء المجاورة) ومنطقة مكة المكرمة (جدة، ومكة المكرمة، والجموم، ورنيه، والمويه، وبحرة، وذهبان، وثول، والأجزاء المجاورة).

وتبدأ حالة الرياح على المنطقة الشرقية عند الثامنة من صباح الأحد، وتنتهي في السادسة مساءً، في حين تبدأ على منطقة مكة المكرمة عند الرابعة من صباح الأحد، وتنتهي في الرابعة عصر اليوم نفسه.

وشمل التنبيه من الأمطار الرعدية منطقة جازان، وتشمل فيفا، والخوبة، والدائر، والريث، وهروب، والأجزاء المجاورة، على أن تبدأ الحالة المطرية منتصف ليل السبت/الأحد، وتنتهي في الثامنة مساء الأحد.

وفي منطقة عسير، نبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإعاقة الرؤية الأفقية في مناطق (بيشة، وتثليث، والأجزاء المجاورة)، كما نبهت إلى هطول أمطار رعدية على أبها، وخميس مشيط، والسودة، وسراة، وعبيدة وظهران الجنوب الأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة مساء اليوم السبت، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وتنهي عند السادسة من مساء يوم غد الأحد.

كما نبهت هيئة الأرصاد إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة في اليتمة جنوب المدينة المنورة وتشمل: السويرقية، والأكحل، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة لها، على أن تبدأ الحالة في السابعة صباح غد الأحد، وتنتهي عند الرابعة عصرًا من اليوم نفسه.

وتشمل باقي المناطق: ينبع، وبدر والرايس، مهد الذهب وتنشط فيها حركة الرياح بداية من الرابعة من صباح يوم الأحد، وتنتهي الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وكانت الهيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم تمتد إلى منطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض.

وتوقع التقرير نشاطًا للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الأجزاء الداخلية منها والساحلية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.