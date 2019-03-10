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في مناطق 7 يوليو والخمسين

الجيش اليمني يأسر حوثيين في الحديدة

الجيش اليمني يأسر حوثيين في الحديدة
weam.co/578642
الحديدة (اليمن)- الوئام:

صدت قوات الجيش الوطني اليمني عدداً من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في مناطق 7 يوليو، والخمسين، وسوق الحلقة، وحتى مبنى المنطقة العسكرية الخامسة، شمال شرق مدينة الحديدة.

وبحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبرنت” كثفت الميليشيا الانقلابية من قصفها المدفعي العنيف على مناطق أحياء الشهداء، وزايد، والسلخانة، وغليل، وحي القلعة.

وأفاد سكان محليون بأن شظايا القذائف، والعيارات النارية وصلت إلى منازلهم في هذه الأحياء فيما سقطت قذائف مدفعية هاون في مناطق الهنود وغليل وشارع صنعاء.

وقصف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بمنصات هاوزر وهاونات من وسط وغرب وشمال شرق مدينة الحديدة مناطق تواجد قوات الجيش اليمني.

وتصدت قوات الجيش الوطني لهجوم مكثف شنته الميليشيا الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا.
وتزامن الهجوم مع هجوم شنته الميليشيا على مواقع قوات الجيش شرق مدينة الدريهمي، والذي تمكن خلاله الجيش اليمني من التصدي له وأسر بعض المهاجمين.

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