تأكيد إماراتي بخفض إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق

ابوظبي- الوئام:

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات ستواصل تخفيض إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق بين منتجي النفط إلى أن تصل السوق العالمية إلى التوازن.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون رئيسيون من خارج المنظمة مثل روسيا بخفض إنتاجهم من النفط لتقليص وفرة من المعروض.

وقال المزروعي على تويتر: الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها الى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.

وأضاف في تغريدة أخرى: التزاماً باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول الى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن.