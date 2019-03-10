التعليقات: 0

اعتقل 100 شخص في الولايات المتحدة

الـ«أف بي آي» تعتقل إرهابيين محليين أكثر من الدوليين 2018

الـ«أف بي آي» تعتقل إرهابيين محليين أكثر من الدوليين 2018
weam.co/578648
واشنطن- الوئام:

اعتقلت السلطات الأمريكية في عام 2018، 150 شخصاً على صلة بقضايا إرهاب محلي، مقابل 110 اعتقلوا لصلتهم بمنظمات متشددة دولية، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التي نشرتها وسائل إعلام محلية.

وكشفت البيانات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” عن زيادة اعتقالات إرهابيين محليين مقارنة بالعام الماضي عندما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي 120 مشتبهاً.

بينما اعتقل 100 شخص في الولايات المتحدة في عام 2017 بسبب أعمال مستلهمة من جماعات أجنبية مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش واجه 30 منهم تهما بالإرهاب.

بينما اعتقل 150 إرهابياً محلي محتمل العام الماضي وجهت تهما بالإرهاب بحق 9منهم فقط.

روابط ذات صلة

أمريكا تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة

أمريكا تتهم الفلسطينيين باختلاق أزمة

الأمم المتحدة: مخيم الهول السوري تجاوز طاقته الاستيعابية

الأمم المتحدة: مخيم الهول السوري تجاوز طاقته الاستيعابية

رئيس كوريا الجنوبية يجري أكبر تعديل منذ توليه السلطة

رئيس كوريا الجنوبية يجري أكبر تعديل منذ توليه السلطة

مصر: مقتل إرهابيين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار

مصر: مقتل إرهابيين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>