التعليقات: 0

في القطاع الخاص

“العمل” تجدد دعوتها للمختصين لتقديم الرأي حول مسودة تنظيم العمل المرن

“العمل” تجدد دعوتها للمختصين لتقديم الرأي حول مسودة تنظيم العمل المرن
weam.co/578673
الوئام - متابعات

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها، للمهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني: media@mlsd.gov.sa.

وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019، حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.

ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.

روابط ذات صلة

الزكاة والدخل: ملتزمون باتباع أفضل السبل والوسائل في تحصيل الزكاة

الزكاة والدخل: ملتزمون باتباع أفضل السبل والوسائل في تحصيل الزكاة

العمل: لا صحة لما تم تداوله حول حديث وكيل الوزارة عن رفض المجتمع للكثير من المهن

العمل: لا صحة لما تم تداوله حول حديث وكيل الوزارة عن رفض المجتمع للكثير من المهن

“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي

“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي

“العمل”: تدشين هوية جديدة لـ”مساند” تشمل تطوير الاستقدام الإلكتروني

“العمل”: تدشين هوية جديدة لـ”مساند” تشمل تطوير الاستقدام الإلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>