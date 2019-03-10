الاتحاد يتطلع لاستمرار صحوته أمام الوحدة الإماراتي في دوري الأبطال

الرياض- الوئام:

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا عندما يزور الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا غدا الاثنين فيما يبحث الريان القطري عن تجاوز آثار هزيمة مذلة في جدة أمام ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5-1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بالتركي بولنت أويجون مدرب الفريق القطري.

وواصل الاتحاد صحوته بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين في جدة هذا الموسم عندما هزم الفيحاء،منافسه في صراع النجاة من الهبوط، يوم الجمعة الماضي.

وقال سييرا، الذي عاد لقيادة الاتحاد الشهر الماضي خلفا للكرواتي سلافن بيليتش، للصحفيين بعد الفوز على الفيحاء “نحن على

يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. الفضل في النتائج يعود للاعبين، ومهمتنا إقناعهم بالأسلوب الفني”.

ولا يملك الوحدة أي نقاط في المجموعة الثانية بعد خسارته 2-صفر أمام لوكوموتيف في الجولة الأولى.

وسيقود المدرب البرازيلي يوري أوليفيرا دي سوزا الريان أمام لوكوموتيف بعد أن قرر النادي القطري ترقيته من فريق الشباب في

النادي ليقود الفريق الأول خلفا لأويجون.

وكان الدحيل الفائز الوحيد بين أندية قطر في الجولة الأولى،بعد فوزه 3-صفر على الاستقلال الإيراني وخسارة الريان وسقوط السد بنتيجة 2-صفر أمام الأهلي السعودي، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي الذي استهل مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على العين الإماراتي في مواجهة بين بطلين سابقين لآسيا.

وسيقطع الفائز في مواجهة المجموعة الثالثة التي تقام باستاد جامعة الملك سعود في الرياض بعد غد الثلاثاء خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر.

ويسافر العين إلى طهران لمواجهة الاستقلال ساعيا لوضع حد لسلسلة من النتائج المتواضعة شهدت فوزه مرة واحدة في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات. ويفتقد العين قائده إسماعيل أحمد الذي سيغيب عن لقاء الاستقلال بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الهلال.

ويستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي غدا الاثنين في كربلاء

بالمجموعة الأولى.

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى. وتعادل الزوراء في مباراته السابقة بدون أهداف مع زوب آهان الإيراني الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

وفي مباريات أخرى، يحل الأهلي السعودي ضيفا على باختاكور الأوزبكي بينما يسعى السد لتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام منافسه السعودي عندما يستضيف بيروزي الإيراني وصيف بطل 2018 بعد غد الثلاثاء.