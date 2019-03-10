5 مشكلات صحية يعالجها “السفر”.. في دراسة جديدة

الوئام - وكالات

قالوا قديما، في السفر سبع فوائد، وبعد قرون على المقولة الخالدة تكشف دراسة جديدة أن السفر يساهم بشكل فعال في علاج 5 مشكلات صحية، إضافة إلى فوائده السبع.

كما أوردت مجلة فريدون الألمانية، أن السفر يعد من العلاجات البديلة الفعّالة، ولا تقتصر فوائده على الترفيه، وتخفيف توتر وضغوط العمل، بل إن هناك فوائد صحية هامة تعود على الجسم من الرحلات.

موضحة أن السفر يعد من أفضل طرق تقوية المناعة عن طريق التعرّض لبكتريا مختلفة وتدريب الجسم على محاربتها، كما يحفّز السفر الدماغ من خلال التعرّف على أماكن وأشخاص جدد، ويدرّب التفكير على المرونة، ويزوّده بخبرات جديدة، إضافة إلى أنه من أفضل طرق خفض التوتر وتخفيف الاكتئاب وتحسين المزاج، كما أن الرحلات تقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

ويعد الفر أيضاً من أسرار اللياقة البدنية الجيدة، فخلال الارتحال يقطع الشخص مسافات طويلة، ويبذل مجهودا إضافيا يساعده على اكتساب اللياقة والمرونة في الحركة، وربما يتيح له فرصة ممارسة رياضات مختلفة وجديدة.