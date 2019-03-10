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تعقيبا على مطالبات المالك

الدكتور سعد آل سعود: على من طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار

الدكتور سعد آل سعود: على من طالب بإغلاق أقسام الإعلام الاعتذار
weam.co/578716
متابعات - الوئام

أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد المالك، بإغلاق أقسام الإعلام، ‏حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين، وفي ‏مقدمة المتحفظين سمو عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، البروفيسور سعد بن سعود آل سعود>

وعلق الدكتور بن سعود قائلا: ‏”هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول ‏باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وأبداعا”. ‏

وأضاف: لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيا كانت.. وعلى من أصدرها أن يعتذر ‏لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ‏ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

جاء ذلك تعقيبا على ما طالب به “المالك” في ندوته بنادي الرياض الأدبي، والتي عقدت تحت عنوان “تجربتي للشباب” مساء ‏الأربعاء 29/6/1440هـ ضمن فعاليات منتدى الشباب.

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