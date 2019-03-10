“عسير”: مشروعات بتكلفة تتجاوز 24 مليون ريال بمحافظة طريب

الوئام - متابعات

تواصل بلدية محافظة “طريب” بمنطقة عسير أعمالها في انشاء وتطوير المرافق الخدمية بالمحافظة، شملت أعمال سفلتة الشوارع وتطوير الحدائق والساحات في مواقع متفرقة، إضافة إلى صيانة وتحسين مداخل المحافظة ومشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إجمالي تكلفة عقود مشروعات بلدية طريب التي تقوم بتنفيذها حالياً بلغت 24.196.830 مليون ريال لـ 11 مشروعا تخدم مواقع مختلفة في المحافظة.

وأشار الحميدي إلى أمانة عسير وبلدياتها تقوم بإدارة ومتابعة سير تقدم الأعمال في جميع مشروعاتها بناء على قاعدة بيانات دقيقة تهدف لتحسين تنفيذ هذه المشروعات في حدودها التعاقدية مع تحقيق أعلى مستويات الجودة.