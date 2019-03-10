التعليقات: 0

تركيا.. احتجاز أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب في 2016

تركيا.. احتجاز أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب في 2016
People take over a tank near the Fatih Sultan Mehmet bridge during clashes with military forces in Istanbul on July 16, 2016. Istanbul's bridges across the Bosphorus, the strait separating the European and Asian sides of the city, have been closed to traffic. Turkish military forces on July 16 opened fire on crowds gathered in Istanbul following a coup attempt, causing casualties, an AFP photographer said. The soldiers opened fire on grounds around the first bridge across the Bosphorus dividing Europe and Asia, said the photographer, who saw wounded people being taken to ambulances. / AFP PHOTO / GURCAN OZTURKGURCAN OZTURK/AFP/Getty Images
weam.co/578738

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، بأن السلطات التركية احتجزت أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن صويلو القول “جرى احتجاز 511 ألف من أعضاء حركة فتح الله جولن منذ 15 يوليو 2016”.

وأضاف صويلو: “عدد المحتجزين حاليا 30821 شخصا”.

وتتهم تركيا، جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحركته بأنهما وراء الانقلاب الفاشل الذي قام به فصيل من الجيش.

وتعتبر الحكومة التركية، حركة جولن منظمة إرهابية، وقد ألقت القبض على الآلاف من الأشخاص لصلتهم بالحركة وبجولن نفسه.

وينفى جولن، الذي كان في السابق حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وتواصل السلطات استهداف من لهم صلة بجولن في الجيش وفي مواقع أخرى بصورة يومية تقريبا.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية التركي يواصل الاستفزاز: دمشق وحلب كانتا لنا

وزير الداخلية التركي يواصل الاستفزاز: دمشق وحلب كانتا لنا

تركيا تهدد السياح وتصفهم بالأعداء.. سنعتقل من يخططون لقضاء عطلتهم هنا

تركيا تهدد السياح وتصفهم بالأعداء.. سنعتقل من يخططون لقضاء عطلتهم هنا

صحفي تركي معتقل برومانيا يطلب اللجوء السياسي: “لا عدالة في إسطنبول”

صحفي تركي معتقل برومانيا يطلب اللجوء السياسي: “لا عدالة في إسطنبول”

أردوغان ينشر مقالا يناشد فيه الأوروبيين بالانضمام للاتحاد الأوروبي

أردوغان ينشر مقالا يناشد فيه الأوروبيين بالانضمام للاتحاد الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>