هيئة الاتصالات: هذه الشركات الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات والإنترنت

الرياض- الوئام

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة للربع الرابع من عام 2018م، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات.

ويعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مشيرًا إلى انخفاضٍ في إجمالي أعداد الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ (3%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018م، بالإضافة إلى تصدُّر خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية إجمالي أعداد الشكاوى المقدمة خلال هذا الربع.

كما يوضح التصنيف تصدر كل من شركة موبايلي، وشركة الاتصالات السعودية، قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية، في حين حلت شركة الاتصالات السعودية في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية من حيث عدد الشكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وعلى صعيد خدمة الإنترنت الثابت، فقد تصدرت شركة موبايلي القائمة، بينما حلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت المتنقل من حيث عدد الشكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تصدر بشكلٍ دوري مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المستخدمين ضد مقدمي الخدمة، ابتداءً من الربع الأول لعام 2017م، سعيًا لرفع الوعي لدى المستخدمين وتقديم المعلومات التي قد تساعدهم حول أداء مقدمي خدمات الاتصالات في معالجة شكاوى عملائهم، وخلقًا لبيئة تنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات تسهم في تطوير خدماتهم، والارتقاء بمستوى معالجتهم لشكاوى عملائهم.