تطوير أرض خام خاضعة للرسوم بمساحة 345 ألف متر ضمن النطاق العمراني لمدينة جدة

الرياض- الوئام

واصل برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، تحريره للأرضي والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، حيث أعلن البرنامج عن الانتهاء من تطوير أرض خام بمساحة 345.685 ألف متر مربع في جدة، ومن المتوقع أن توفر بعد الانتهاء من تطويرها نحو من 670 قطعة أرض.

وأوضح البرنامج، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولًا على المواطنين، منوهًا بأن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.

يأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علمًا بأن الدورة الثالثة من البرنامج بدأت في الرياض يوم الجمعة الماضي، كما أن الدورة الفوترية الثانية في جدة تنتهي بتاريخ 22/7/1440هـ، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابطhttps://lands.housing.sa/ar.