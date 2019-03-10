“البيئة”: 12 مرفأ صيد في 6 مناطق تستوعب 4,5 آلاف مركب

الرياض- الوئام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن 12 مشروعًا لإنشاء مرافئ للصيد في ست مناطق مختلفة “مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، جازان، تبوك”، تبلغ طاقتها الاستيعابية 4,527 قارب صيد، وأنهت تنفيذ ستة منها، وذلك ضمن مبادرتها لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية.

وأوضحت الوزارة، أنّ الهدف من المبادرة زيادة إنتاج المصائد البحرية ورفع عدد الصيادين في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات الغذائية وزيادة الوظائف في المرافق التابعة للمرافئ كالمطاعم، والمقاهي، والمنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل ترفيهية ومراكز سياحية للمواطنين والسياح بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1,220 فرصة عمل مباشرة.

وأعلنت الوزارة، تحفيزها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، والتي تساهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي المحلي، وتقدم قيمةً مضافةً للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة بها.

وأشارت إلى أنّها وفّرت خدمات تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسوّ قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.

وبيّنت الوزارة، تنفيذ ستة مرافئ، هي مرفأ خور فرسان ومرفأ المضايا بمنطقة جازان بطاقة استيعابية تقدر بـ 384 قارب صيد، ومرفآ القطيف والزور بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تقدر بعدد 556 قارب صيد صغير و192 قارب صيد كبيرة، إضافةً إلى مرفأي العزيزية والرايس بمنطقة المدينة المنورة بطاقة استيعابية تقدر بـ 729 قارب صيد.

وأضافت: “تعمل الوزارة على تنفيذ 6 مرافئ أخرى هي مرفأ الليث بمنطقة مكة المكرمة بطاقة استيعابية تقدر بـ 236 قارب صيد، ومرفأ الخبر بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تقدر بـ 202 قارب صيد، ومرفآ أملج والقاد بمنطقة تبوك بطاقة استيعابية تقدر بـ 1250قارب صيدصغير وعدد 48 قارب صيد كبير، ومرفأ المخرف بمنطقة المدينة المنورة بطاقة استيعابية تقدر بـ 200 قارب صيد، إضافةً إلى مرفأ القحمة بمنطقة عسير بطاقة استيعابية تقدر بـ 192 قارب صيد”.