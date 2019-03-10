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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8465.75 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8465.75 نقطة
weam.co/578777
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 13.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8465.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعات كهربائية, بوان, شاكر, أسلاك, وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بنيان ريت, أنابيب السعودية, بوبا العربية, ميفك ريت, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.36%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, اليمامة للحديد، اتحاد اتصالات, كيان السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, اليمامة للحديد, اتحاد الاتصالات, سابك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 32.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.

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