من هو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد المكلف محمد اشتية؟

وكالات- الوئام

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادي في حركة فتح محمد اشتية، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

“اشتية”، من مواليد قرية تل في نابلس في الضفة الغربية في العام 1958، كان عمره ثماني سنوات حينما احتلت اسرائيل الضفة الغربية في العام 1967.

درس محمد اشتية في جامعة بيرزيت حيث حصل على شهادة البكالوريوس، تخصص في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحصل على شهادة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة ساسكس في بريطانيا، وعاد الى الأراضي الفلسطينية في أواخر العام 1980.

شغل “اشتية”، مواقع قيادية سياسية واقتصادية ومهنية عدة، كان محررا في جريدة “الشعب” الفلسطينية، وأستاذًا وعميدًا في جامعة بيرزيت، ورئيسًا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار”، ووزيرًا للأشغال العامة والإسكان، وانتخب عضوًا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح عامي 2009 و2016.

يعتبر “اشتية”، من المعتدلين سياسيًا، وهو مؤيد قوي لفكرة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

شارك في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1991، وكذلك في عامي 2013- 2014، والتي قادها حينذاك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

يشغل “اشتية”، مجموعة من المواقع الأكاديمية والأهلية أبرزها رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية وعضوية مجلس أمناء جامعة القدس، وهو عضو في مجلس أمناء جامعة الاستقلال الأمنية، ورئيس مجلس إدارة قرى الأطفال العالمية، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية.

اشترك في العديد من المبادرات السياسية والتنموية وأسندت إليه معظم البرامج التنموية وبرامج إعمار فلسطين، وشارك في مفاوضات متعددة الأطراف تتناول مواضيع التجارة والمالية والبنية التحتية والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

سيخلف “اشتية”، رامي الحمد الله، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ 2014، وعلى عكس من سبقوه من الوزراء الذين اعتبروا مستقلين وأصحاب كفاءات مهنية، فإن “اشتية”، تم اختياره بشكل رسمي من حركة فتح قبل أن يقوم رئيس الحركة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكليفه.