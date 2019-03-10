بعد وصوله الجزائر.. مدير حملة بوتفليقة: لن يبقى في الحكم وسيغير النظام بعد الانتخابات

الوئام - متابعات

قال عبدالغني زعلان، مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن بوتفليقة لن يبقى في الحكم وسيغير النظام كما طالب الشعب بذلك بعد الانتخابات.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية محلية أضاف زعلان “أن بوتفليقة حيّا المسيرات وتحضر الشباب، وأصغى إلى الشارع الذي نادى بالتغيير”.

وتابع أن بوتفليقة “في رسالته الأخيرة قال بصريح العبارة وبدون مراوغات وبعبارة ليس عليها أي غبار إنه سيقوم بتغيير النظام وهي المطالب الأساسية للشارع، وبوتفليقة لا ينوي البقاء عهدة كاملة”.

ونوه إلى أن “الشارع تحدث عن العهدة الخامسة والمترشح بوتفليقة أعلن بدون مفردات مطاطة يصعب فهمها مرة أخرى حيث استعمل كلمة مباشرة بعد الانتخابات، سيتم عقد الندوة الوطنية التي تحدد موعد الانتخابات المسبقة”.

وغادر موكب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مطار بوفاريك العسكري متوجها إلى مقر إقامة الرئيس.

وكانت طائرة الرئيس الجزائري قد هبطت في المطار قبل قليل، وواجه بعض الصحفيين صعوبات من قبل السلطات الأمنية.