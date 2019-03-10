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و تدين اطلاق طائرة مسيرة باتجاه أبها من قبل الحوثيين

باكستان تؤكد دعمها لحق المملكة في الدفاع عن سيادتها

باكستان تؤكد دعمها لحق المملكة في الدفاع عن سيادتها
weam.co/578816
الوئام-متابعات

أدانت باكستان بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار باتجاه مدينة أبها، مؤكدةً تضامنها ووقوفها مع المملكة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم، أن باكستان تؤكد دعمها للمملكة وحقها في الدفاع عن سيادتها، وتجدد تضامنها لحكومة وشعب المملكة ضد أي تهديدات لسلامة وسيادة الأراضي السعودية.
وأضافت أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين العزل هي انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل تحدياً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وقالت الخارجية الباكستانية :” إننا نشيد بحكومة المملكة العربية السعودية وخاصة قوات الدفاع الجوي لاعتراض وتدمير الطائرة بدون طيار في الوقت المناسب قبل أن تتسبب في أي ضرر جسيم”.

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