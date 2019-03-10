التعليقات: 0

آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم
weam.co/578817

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، استمرار تركي آل الشيخ في منصبه رئيسا للاتحاد، وتراجعه عن موقفه السابق بخصوص إمكانية الرحيل منعًا لعدم لتضارب المصالحه بين ملكيته لناديه (بيراميدز)، ومنصبه في الاتحاد العربي.

وقال الاتحاد العربي على “تويتر” اليوم الأحد: “شهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة التنفيذية بإستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.”

وتابع الاتحاد العربي منشوراته: “أعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.”

روابط ذات صلة

الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهة الهلال والأهلي بكأس زايد

الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهة الهلال والأهلي بكأس زايد

تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة ورئيسا لهيئة أعضاء الشرف

تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة ورئيسا لهيئة أعضاء الشرف

تركي آل الشيخ يبيع نادي بيراميدز

تركي آل الشيخ يبيع نادي بيراميدز

تركي آل الشيخ يناشد رئيسا الهلال و بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لهذا السبب

تركي آل الشيخ يناشد رئيسا الهلال و بيراميدز تأجيل مباراة الفريقين لهذا السبب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>