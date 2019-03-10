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الهلال يحتج رسميا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

الهلال يحتج رسميا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني
weam.co/578836

رفعت إدارة نادي الهلال رسميا اليوم الأحد مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الفريق ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء يوم أمس الأول.

وقال الهلال في بيان نشره حساب النادي على “تويتر”: “تم توضيح المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة القرني وذلك بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرةً، والذي يتيم إمكانية تقديم مذكر الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة، وأكد مجلس إدارة نادي الهلال على ثقته في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشددا على أنه لا يدخر جهدا في السعي نحو الحفاظ على حقوق نادي الهلال وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين”.

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