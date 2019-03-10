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خطوة نادرة الحدوث.. هذه الدولة العربية تستعيد مواطنيها الدواعش من سوريا

خطوة نادرة الحدوث.. هذه الدولة العربية تستعيد مواطنيها الدواعش من سوريا
weam.co/578844
الوئام - متابعات

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مجموعة من مواطني المغرب كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تحتجزهم في شمال سوريا أعيدوا إلى بلدهم.

وهذه خطوة نادرة الحدوث من جانب حكومة تقوم باستعادة مواطنيها ممن كانوا على الأرجح أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.

ومع اقترابها من تحقيق النصر على الدولة الإسلامية تحتجز قوات سوريا الديمقراطية مئات من المتشددين الأجانب في السجون فضلا عن آلاف من زوجاتهم وأطفالهم الذين تم نقلهم إلى مخيمات تكون في الغالب في حالة بائسة حيث لا تستطيع الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز “سلمت قواتنا للحكومة المغربية مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية المغربية كانوا في مخيمات بشمال سوريا”.

ولم يتضح على الفور عدد من تم نقلهم إلى المغرب ولا متى حدث ذلك.

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