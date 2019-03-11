أحمدي نجاد يكشف المسكوت عنه.. ورد هش من النفط الإيرانية

الوئام - متابعات

ردت وزارة النفط الإيرانية، الأحد، على تصريحات اعترف فيها الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.

وذكر نجاد أن حكومة روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية، وذلك خلال مقابلة صحفية.

ودون أن توضح الملابسات والأرقام، اكتفى بيان النفط الإيرانية بذكر أننها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية.

وردت الوزارة في بيان نشره موقعها الإخباري (شانا) بأن تلك المزاعم عارية تماما من الصحة.

وقال البيان “يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية جديدة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، قائلة إن الاتفاق سخي أكثر من اللازم ولم يكبح اختبارات طهران للصواريخ الباليستية أو يحد من تدخلها في الصراعات الإقليمية.