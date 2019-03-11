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تقرير أجنبي يحذر: هاتفك آيفون يحتفظ بأسرار خطيرة

تقرير أجنبي يحذر: هاتفك آيفون يحتفظ بأسرار خطيرة
weam.co/578866
الوئام - متابعات

كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية، أن شركة أبل تحتفظ بداخل هاتفك الذكي على سجل كامل لجميع الأماكن، التي قمت بزيارتها من قبل، وتوقيت ومرات التردد عليها.

وبمقدور الخاصية التعرف على المكان الذي تعيش وتعمل فيه، كما يمكن أن توفر معلومات بشأن رحلاتك وتنقلاتك اليومية، وهي موجودة داخل قائمة تحمل اسم (Significant Locations).

وتمكن الخاصية شركة أبل من معرفة الأماكن التي يتردد عليها المستخدمون وتوقيت وعدد مرات زيارتها، هذا إلى جانب القدرة على تحديد زمن الزيارة، والزمن الذي احتاجه المستخدم للوصول، وبأي وسيلة من وسائل المواصلات.

وبالرغم من تأكيدات أبل على أن بيانات الزيارات ليست قابلة للمشاركة مع الغرباء، وأن السرية التامة هي أساس العمل بتلك الهواتف، إلا أن هناك طريقة لإلغاء عمل خاصية التتبع من أبل.
ففي البداية عليك بالوصول إلى الإعدادات (Settings)، ثم الضغط على كلمة خصوصية (Privacy) والوصول بعدها إلى (Location Services).

وستجد أمامك قائمة تحمل التطبيقات المتاحة بهاتفك الأيفون، إضافة إلى نوع وصول التطبيق لموقعك، إلا أن المهم هو النزول للأسفل، حتى تصل إلى (System Services).

وأمامك الآن خدمات أبل القادرة على تحديد مواقعك، مثل خدمة العثور على الهاتف (Find My iPhone) وغيرها، في الأسفل توجد (Significant Locations)، والتي تحتاج إلى كلمة سر أو بصمة أصابع أو وجه لفتحها، وبنهاية القائمة ستجد سجل كامل (History) الذي يحتوي كافة الأماكن، التي زرتها وأنت تحمل هاتف الآيفون الخاص بك.

وقبل إلغاء عمل خاصية قائمة الأماكن (Significant Locations)، قم بإلغاء السجل الكامل، عبر الضغط على علامة تبويب (Clear History)، المتاحة بأسفل الصفحة.

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