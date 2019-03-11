غرفة الـ«VAR» الفارغة تثير عاصفة بمباراة ريال مدريد

مدريد- الوئام:

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن مشاهدي مباراة ريال مدريد ضد ريال بلد الوليد، مساء أمس الأحد، رصدوا لقطة غريبة، أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

ونجح الريال في وضع حد لسلسلة هزائم في 3 مباريات متتالية، بفوزه 4-1 على مستضيفه بلد الوليد، في مباراة فوضوية، شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض.

وأعلن الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، الذي أدار اللقاء، إلغاء هدفين متتاليتين لصالح بلد الوليد، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 14 سجل الفريق المستضيف الهدف الأول في شباك النادي الملكي، بأقدام اللاعب سيرجي غوارديولا، إلا أن كاميرا المباراة التقطت لقطة مثيرة للجدل.

فحين عاد حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو الـ”VAR”، كانت غرفة المراقبة خالية من الحكام، وفق ما أظهر البث المباشر. وبالرغم من ذلك، اتخذ الحكم قرار إلغاء الهدف واحتسابه تسللا.

وجعل هذا القرار الحكم محط شك واستفسار، حيث تساءل متابعون كيف حسم مانزانو قراره، دون الاستعانة بالتقنية الفاصلة في مثل هذه الحالات.

وفي الدقيقة 18، سجل نفس اللاعب هدفا آخر لفريقه، ليلغيه الحكم مرة أخرى بداعي التسلل. وبعدها عاد لتقنية حكم الفيديو للتأكد من الحكم، لكن غرفة المراقبة لم تظهر هذه المرة في البث المباشر، وهو ما زاد شك واستغراب المتابعين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ما وقع هو أن مخرج المباراة سلط الكاميرا على “الغرفة الخطأ”.

وأضافت يتوفر الملعب على عدد من غرف المراقبة VAR مزودة بكاميرات مثبتة بشكل دائم.. من الواضح أن مخرج المباراة اختار الغرفة الخطأ والكاميرا الخطأ عن غير قصد، وهو ما يفسر سبب فراغ الغرفة التي ظهرت على شاشة المشاهدين”.

وأشارت إلى أن الحكم استعان “من دون شك” بالتقنية لاتخاذ قراراته.