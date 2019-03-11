الوئام - متابعات

يحل فريق الوصل الإماراتي، اليوم، ضيفا على نظيره الزوراء العراقي، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويقع الوصل في المجموعة التي تضم إلى جانبه كلاً من: النصر السعودي، وذوب آهن الإيراني، والزوراء العراقي، ويتصدر الفريق الإماراتي المجموعة الأولى بعد فوزه الأول على حساب ضيفه النصر السعودي بهدف نظيف في الجولة الأولى جامعاً أول ثلاث نقاط، بينما حل ذوب آهن، والزوراء في المركزين الثاني والثالث وحل النصر في المركز الرابع.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويفتقد الوصل لجهود محترفه البرازيلي كايو كانيدو، الذي تعرض لشد عضلي في لقاء فريقه بنظيره النصر في الرابع من مارس الجاري.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكانت بعثة الوصل غادرت دبي عصر أمس متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد، برئاسة محمد أميري عضو مجلس الإدارة، وحميد يوسف مشرف الفريق، والجهاز الفني بقيادة ريجيكامب، و18 لاعباً هم حميد عبدالله، سلطان المنذري، عبدالله صالح، عبد الرحمن علي، عبدالله جاسم، سالم العزيزي، فارس خليل، أحمد عيسى، علي سالمين، خميس إسماعيل، أحمد سالم، عبدالله كاظم، فابيو ليما، خليل خميس، خالد حسن، علي صالح، حسن محمد، يوسف أحمد.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتعد المواجهة المرتقبة هي الأولى بين الفريقين عبر تاريخهما، وعلى صعيد البطولة القارية تحديداً، كما أنها الظهور الأول لفريق إماراتي، على ملعب كربلاء الدولي، والذي تم افتتاحه في مايو 2016.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

من جانبه، تمنى البرازيلي كايو كانيد لاعب الوصل أن يوفق زملاؤه في بحصد نتيجة إيجابية، في ثاني جولات البطولة أمام الزوراء، مؤكداً ثقته التامة في قدرة “الإمبراطور” على العودة من العراق بنتيجة إيجابية، تحافظ للفريق على صدارته للمجموعة، في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه “الأصفر” الفترة الأخيرة، بما فيها مباراة النصر السعودي.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكان كايو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بعد 20 دقيقة من لقاء النصر، وتشير التوقعات إلى أنه خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الزوراء، حيث يرغب الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعب للمواجهة المقبلة المهمة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم 16 مارس الجاري.

مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا

المباراة: الزوراء العراقي أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الملعب: ستاد كربلاء الدولي

التوقيت: اليوم الموافق 11-3-2019 في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة :

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