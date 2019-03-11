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مصحوبة بنشاط في الرياح

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على الرياض وجازان وعسير

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية على الرياض وجازان وعسير
weam.co/578884
الرياض - الوئام:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهات بهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض، جازان، وعسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت “الأرصاد” أن الأمطار المتوقعة على الرياض تشمل وادي الدواسر، وتمتد إلى الدوادمي، الرياض، والأجزاء المجاورة، ويبدأ التنبيه في الساعة 3:00 عصرا، ويستمر حتى 11:00 مساء.

في حين يشمل التنبيه في منطقة جازان، فيفا، الدائر، هروب، العارضة، والاجزاء المجاورة، ويبدأ في الثانية عشرة ظهرا، ويستمر حتى الساعة 7:00 مساء.

وشمل التنبيه منطقة عسير، بيشة، تثليث، الأمواه، خيبر الجنوبية والاجزاء المجاورة، ويبدأ في الساعة 11:00 صباحا، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء.

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