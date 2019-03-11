عسيري : الاتحاد يدخل كافة المباريات المقبلة رافعًا شعار الفوز فقط

الرياض- الوئام:

أوضح أحمد عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، أن زملاءه سيدخلون كافة المواجهات المقبلة في مختلف البطولات تحت شعار “الفوز فقط”.

ويحل اتحاد جدة ضيفاً على الوحدة الإماراتي اليوم الاثنين بملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد عسيري :الأسلوب الهجومي للمدرب سييرا ساعد في ظهور الفريق بصورة أكثر جماعية وفعالية.

وأضاف :المدربون السابقون لديهم أسلوبهم الخاص ونحن الآن في مرحلة جديدة.

وأكد :”حضرنا هنا من أجل الحصول على نقاط المباراة ولاغيرها”.

وكان الاتحاد فاز في أول جولات المسابقة على الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما خسر الوحدة امام لوكوموتيف طشقند.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف طشقند، فيما يحتل الريان المركز الأخير المركز الأخير بفارق الأهداف خلف الوحدة.