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متمنين اطراد التقدم والازدهار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس بذكرى الاستقلال
weam.co/578898
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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