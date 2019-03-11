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محاولة لطمأنة شركات الطيران

“بوينج”: لا حاجة لإرشادات جديدة.. والتحقيقات في كارثة إثيوبيا ماتزال مبكرة

“بوينج”: لا حاجة لإرشادات جديدة.. والتحقيقات في كارثة إثيوبيا ماتزال مبكرة
weam.co/578933
الوئام - وكالات

قالت شركة بوينج، اليوم، إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو 737 ماكس 8 وذلك استناداً للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وأورد متحدث باسم بوينج، في بيان أرسله إلى “رويترز”: “السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية”.

وقررت سلطات تنظيم الطيران في الصين، اليوم، منع قرابة مئة طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 تشغلها شركات طيران صينية من التحليق أي أكثر من ربع الأسطول العالمي من هذه الطائرات وذلك بعد تحطم الطائرة الإثيوبية أمس الأحد.

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