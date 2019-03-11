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وتنسيق الجهود على المستوى العالمي

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية
weam.co/578940
الرياض - الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة على المستوى العالمي، وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما حضره، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى المملكة الدكتور إبراهيم جودت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة الدكتور حسن خالد جابر، ومسؤول التخطيط والتدقيق بالمنظمة زيد الناهي.

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